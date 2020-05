Celebran los logros de los estudiantes

Programa conecta a alumnos que se gradúan este año con donantes y mentores que buscan ‘adoptar’ y reconocer el esfuerzo de los jóvenes

La graduación de Amanda Figueroa estaba planeada para el 4 de junio de este año, pero al igual que las graduaciones de millones de estudiantes alrededor del mundo, su ceremonia fue cancelada por la pandemia del coronavirus.

“Yo amo los deportes y en dos semanas me enteré de que la temporada de ‘track’ de la escuela (atletismo-carreras) se había cancelado, que ya no podría romper el récord de la escuela, que mi mamá ya no me vería correr, y que tampoco me vería subir al escenario a recibir mi diploma”, recordó Amanda, estudiante de East High School, en Lancaster, California, en entrevista con La Opinión.

En esas dos semanas, Amanda también recibió la noticia de que su mamá había sido diagnosticada con cáncer de pecho.

“Sentí como que todo estaba perdido y que ya nunca recuperaría mi tiempo, mi último año en la escuela, mis profesores, mis amigos”, compartió.

Pero a pesar de las noticias inesperadas Amanda trató de encontrarle el lado positivo a la situación.

“Hay situaciones que una no puede controlar, pero eso no significa que todo esté perdido. De la situación rescaté que al no tener que ir a clases, al menos podría pasar más tiempo con mi mamá”, compartió la adolescente.

Amanda mencionó que muchos de sus compañeros habían perdido la ilusión de la graduación. “Con todo lo que está pasando, muchos estudiantes sienten que nadie aprecia el esfuerzo que hicieron por más de 12 años”, compartió.

Graduaciones virtuales

En todo el país, profesores, madres, padres y miembros de la comunidad han estado buscando maneras de reconocer y celebrar el esfuerzo de jóvenes que, como Amanda, este año se gradúan de la escuela preparatoria.

En las redes sociales se han organizado graduaciones virtuales y discursos alentadores, como el pronunciado la semana pasada por el expresidente Barack Obama.

Al ver el efecto de las medidas por el coronavirus entre los adolescentes, Lisa Bray, madre de tres, creó tres grupos en Facebook, para conectar a los graduados con miembros de la comunidad que los “adoptan”, ofreciéndoles guía, mentoría y regalitos de graduación para reconocer sus logros.

“‘Adopta a un senior’ es un movimiento enorme en todo el país”, explicó Bray, en entrevista con La Opinión. Bray decidió organizar grupos locales que involucren a su comunidad.

“La razón por la cual empecé estos grupos es porque quise que los graduados se sientan reconocidos y amados. Quiero que sepan que no han sido olvidados y que se merecen el reconocimiento. Lo hice aunque más no sea para poner una sonrisa en sus rostros”, compartió.

Bray comenzó creando un grupo en Facebook, pero al ver la necesidad en otras áreas, creó otros tres. En la actualidad, Lisa maneja tres grupos: Adopta a un estudiante senior de preparatoria de Los Ángeles; Adopta a un estudiante senior de preparatoria del Valle de San Fernando y Adopta a un estudiante senior de preparatoria del Valle de Santa Clarita.

“El ver a nuestra comunidad esforzarse para celebrar a la Clase de 2020 hace que el trabajo de administrar estos grupos valga la pena”, comentó Bray.

‘Adopta’ a un graduado

El proceso es simple. Estudiantes, madres, padres y miembros de la comunidad pueden nominar a un o una estudiante, compartir sus gustos, actividades extracurriculares, planes para después de la graduación y otros favoritos. Las personas interesadas en celebrar y apoyar a los jóvenes se comunican con la administradora y con los padres y pueden enviar desde palabras de aliento, guía y reconocimiento, hasta tarjetas de regalo, golosinas y otros presentes, tanto online como por correo, o simplemente dejando un presente en la puerta de su hogar.

“Muchos de los jóvenes piden bocadillos y reciben canastitas de regalo que los miembros de la comunidad dejan en sus puertas”, explicó Bray. “Los grupos son privados y los interesados en participar deben responder a una serie de preguntas, para proteger la seguridad de los menores”, agregó.

Haciendo la diferencia en la vida de estudiantes

“Mi mamá y yo recibimos la invitación para participar en el programa de ‘Adopt a Senior’. En un principio, yo no estaba muy involucrada, pero mi mamá envió mi foto y una lista de mis cosas favoritas. Dos de mis profesores me adoptaron y eso fue una gran sorpresa y alegría para mí”, recordó Amanda.

La joven confesó que le encantaban los cafés de Starbucks y que había recibido tazas y numerosas tarjetas de regalo para ir a su tienda favorita.

“Algo tan simple como recibir unas golosinas o una carta, puede hacer una gran diferencia en la vida de alguien. Podemos sentirnos deprimidos, que nadie valora nuestro esfuerzo, pero programas como Adopt a Senior te devuelven la esperanza”, reflexionó Amanda. “Lo que yo más valoro es el esfuerzo de alguien que trata de hacer una diferencia”, agregó.

“No tenemos control sobre todo lo que está pasando, pero necesitamos graduarnos y para mí, este programa fue como un empujón, algo que recordaré para siempre y que ayuda a muchos estudiantes que de otro modo estarían sintiéndose miserables”, indicó Amanda.

La joven compartió sus sueños y contó que tiene planeado continuar sus estudios en Antelope Valley Community College y eventualmente obtener una doble licenciatura en ingeniera bioquímica y medicina física.