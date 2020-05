La ciudad de Long Bech, California anuncia programa de alimentos gratuitos para adultos mayores

La ciudad de Long Beach, California anunció este viernes el lanzamiento del programa “Great plates delivered” que proporcionará alimentos gratuitos y a domicilio para los adultos mayores de la ciudad.

El programa forma parte de una iniciativa anunciada por el gobernador Gavin Newsom el pasado mes de abril. “Agradecemos al gobernado Newsom y a FEMA por reconocer esta necesidad crítica y por hacer posible este programa”, afirmo el alcalde de Long Beach, Robert García.

We are happy to announce the launch of a free home meal delivery service for older adults, with meals supplied by Long Beach food providers and restaurants impacted by the #COVID19 pandemic.

Learn about eligibility!➡️ https://t.co/DU5w4BT0N1 pic.twitter.com/Cly5q7VyFO

— City of Long Beach (@LongBeachCity) May 29, 2020