Empresas de la industria de los videojuegos se pronuncian contra el racismo

Varias empresas de la industria de los videojuegos han mostrado su apoyo a las protestas que están sucediendo en Estados Unidos tras la muerte de George Floyd, un hombre afroamericano que murió bajo custodia policial.

Electronic Arts postergó la presentación de su nuevo juego, Madden NFL 21 y aseguró mediante un comunicado publicado en Twitter que querían apoyar públicamente las manifestaciones en contra de la violencia policial.

An official statement from EA SPORTS pic.twitter.com/MKdgJjvKJB — Madden NFL 20 (@EAMaddenNFL) May 31, 2020

Riot Games, la desarrolladora juegos como League of Legendso o The Last of Us,dijo que “Demasiados han perdido hijos, hijas, hermanos, hermanas, padres y madres. Nos solidarizamos contra el racismo y la injusticia.

El ejecutivo de marketing de Xbox, Aaron Greenberg, lanzó un tuit de fuerza y cariño a todos los miembros de la comunidad de jugadores usando los hashtags #BlackLivesMatter #JusticeForGeorgeFloyd.

Por su lado, Sony publicó un tuit con un mensaje contundente: “Estar callado ante la violencia y el racismo que experimenta la gente negra es ser cómplice de ello. Nos mantenemos firmes hoy y cualquier día con la comunidad negra”.

