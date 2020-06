Habrán protestas esta tarde por la muerte de George Floyd en estas ciudades del Orange County de California

Las protestas por el asesinato de George Floyd a manos de Policía continuan a lo largo de todo el estado de California y hoy se esperan concentraciones en varias ciudades del condado de Orange County.

Las convocatorias hechas en redes sociales han revelado los puntos y la hora de las protestas a lo largo del condado:

Por su parte, el Departamento de Policía de Newport Beach ha emitido un mensaje advirtiendo que protegerán el derecho constitucional de los manifestantes pacíficos, pero también afirman que serán severos protegiendo la propiedad privada de aquellos manifestantes que decidan protestar con actos vandálicos.

Advisory regarding possible protests in Newport Beach on Wednesday, June 3, 2020. pic.twitter.com/dMRM86O2xH

— Newport Beach Police (@NewportBeachPD) June 3, 2020