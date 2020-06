A qué se dedicaron estos 5 inmigrantes latinos que se convirtieron en millonarios

Un estudio del 2015 de la consultora Kauffman encontró que las personas que llegan a Estados Unidos tienen casi el doble de probabilidad de ser empresarios que los estadounidenses que nacieron en el país, el estudio también señala que la posibilidad de fracaso también es alta.

Los hispanos constituyen el 17.6 por ciento de la población en Estados Unidos que para el 2060, según la Oficina del Censo, esta cifra podría aumentar hasta el 28.6%. En 2012 estaban registradas 3.3 millones de empresas propiedad de hispanos. Te presentamos 5 historias de éxitos de latinos que llegaron al país y hoy son millonarios.

Zumba, el baile y fitness que ha ha hecho popular por más de una década comenzó en Colombia en 1986. En ese momento Pérez era instructor de aerobics que en una ocasión olvidó la música para su clase, así que improvisó con una cinta de música latina que había grabado de la radio.

Trece años después se mudó a Miami para fortalecer su negocio. Hoy en día 15 millones de personas en 200,000 lugares en 180 países toman clases de Zumba, según la compañía que cuenta con una línea de ropa, zapatos deportivos, comida y videojuegos.

En el 2012, Raine Group e Insight Venture Partners tomaron una participación minoritaria en el negocio al que valoraron en $500 millones de dólares.

María Contreras-Sweet, nació en Guadalajara, Jalisco, en México y llegó a Estados Unidos con su madre y sus cinco hermanos a la edad de 5 años. María trabajó como empleada doméstica. Durante sus universidad trabajó como voluntaria en la campaña presidencial de 1976 de Jimmy Carter. Consiguió un trabajo de marketing y relaciones gubernamentales con 7Up-RC Bottling Co., llegando al puesto de vicepresidente de Asuntos públicos en 1986.

Fue la jefa de la Administración de Pequeños Negocios de Estados Unidos (SBA) bajo la administración del presidente Barack Obama y también se desempeñó como presidente ejecutiva y fundadora de ProAmerica Bank, que presta servicio a empresas de la comunidad latina.

Es fundadora de Contreras-Sweet Enterprises, una empresa de marketing e investigación que tiene entre sus clientes a empresas como Coca-Cola, Pacific Gas and Electric y Walt Disney. Al dejar la SBA se unió a la junta directiva de Sempra Energy con sede en San Diego.

En 2019 un grupo de inversores liderado por Contreras-Sweet había ofrecido un total de $500 millones de dólares por la empresa de Harvey Weinstein, acusado de abusos sexuales por varias víctimas, sin embargo el negocio fracasó.

