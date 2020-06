¡Fuera AMLO! piden en marcha mexicanos inconformes por malos resultados de Gobierno

Se trata de la segunda ocasión que se realiza una marcha de este tipo en varios estados mexicanos

Por segunda ocasión en dos semanas, cientos de personas se manifiestan en una caravana de autos en distintas ciudades del país para exigir la renuncia del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) inconformes por los malos resultados por la violencia que aqueja a México debido al narcotráfico y los malos resultados económicos.

Los inconformes están agrupados a través del denominado Frente Nacional Anti-AMLO (Frena).

En Acapulco, Guerrero, alrededor de 47 automovilistas se concentraron en la Avenida Costera Miguel Alemán para partir rumbo al Centro de Convenciones.

En Guadalajara, Naucalpan, Villahermosa, Mérida, Morelia, Cancún, Metepec y Oaxaca también hubo manifestaciones a bordo de vehículos.

En los autos mostraron pancartas con mensajes como “No al socialismo”, “No a la 4T, no al chavismo en México”, “Corrupto, inepto, vete ya”, “Fuera Morena”, “Discúlpate y vete”, “Fuera AMLO antes que nos robes la Afores” y “No es odio a AMLO, es amor a México”.

Miguel Jerónimo Cerino, del grupo “Tabasco Frena“, destacó que la protesta en esta entidad es representativa a nivel nacional al ser el Estado natal del Presidente.

Acusó que el Mandatario federal quiere implantar el comunismo en el país.

“Vete ya, López Obrador, no te queremos, en Tabasco hay muchos que no te queremos,y los que no vienen tienen miedo por la represión”, expresó.

“Si es cierto que el señor quiere a México, debe de renunciar e irse, es lo que nosotros vamos a pedir: renuncia ya, López Obrador”.

En tanto, en Guadalajara, Jalisco, desde las 9:00 horas, los automovilistas se dieron cita en distintos puntos de la ciudad como el Parque La Calma y el Auditorio Benito Juárez para exigir la renuncia del ,andatario.

“AMLO dimite ya” y “El pueblo te puso y el pueblo te quita” forman parte de las consignas que los manifestantes llevan consigo.

Incluso hubo una lona en la que pidieron al gobernador Enrique Alfaro salirse del pacto federal.

“Jalisco debe salir del pacto federal. Únanse los gobernadores con el pueblo”, expusieron.

En una más escribieron “Vándalos, lárguense de Jalisco”, en referencia a las recientes protestas en Guadalajara que dejaron daños en patrullas e inmuebles, así como decenas de detenidos.

La llamada Segunda Caravana Móvil México está prevista a realizarse los días 13 y 14 de junio en 139 ciudades del País, 86 de ellas este sábado.

