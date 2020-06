Desamor, mentira y chantaje: El melodrama de las Ligas Mayores y sus peloteros da otro giro

A menos de una semana en la que en el marco del Draft de las Ligas Mayores, su comisionado Rob Manfred había anticipado categóricamente que tenía la total certeza de que habría temporada de béisbol en 2020, este lunes, el dirigente ligamayorista cambió el sentido de su discurso y aseguró de que “hay un riesgo real” de que no se juegue en este año.

En entrevista para ESPN, como parte del especial titulado “El Regreso de los Deportes”, Manfred ha puesto en duda lo dicho hace unos días y alude a la falta de diálogo con los peloteros como la principal razón por la que la temporada 2020 en el ‘Gran Carpa’ se mantenga en suspenso.

Rob Manfred to @Espngreeny: "It’s just a disaster for our game, absolutely no question about it. It shouldn’t be happening, and it’s important that we find a way to get past it and get the game back on the field for the benefit of our fans."

— Jeff Passan (@JeffPassan) June 15, 2020