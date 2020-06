6 exempleados gerenciales de eBay son acusados de acoso cibernético por enviar amenazas y cucarachas vivas a sus víctimas

El FBI acusó el lunes a seis exempleados de eBay por acosar a un editor de un boletín sobre tecnología de Massachusetts, además de hacer “entregas perturbadoras” de cucarachas vivas, el feto de un cerdo, una máscara de un puerco ensangrentada y una corona funeraria.

Los exempleados fueron acusados de enviar amenazas anónimas y de vigilar a la pareja de periodistas que producen un boletín en línea que los ejecutivos de eBay consideraron como una crítica a la empresa, según informó la Oficina del Fiscal General de los Estados Unidos del distrito.

Relacionado: Por qué el FBI busca acceder a las videollamadas de los usuarios gratuitos de Zoom.

James Baugh, de 45 originario de San José y exdirector de seguridad de la compañía, David Harville, de 48 originario de Nueva York y exdirector de resiliencia global, fueron arrestados el lunes acusados de conspiración por cometer acoso cibernético y manipulación de testigos.

Por su parte Stephanie Popp, Stephanie Stockwell, Veronica Zea y Brian Gilbert, también antiguos trabajadores de eBay en inteligencia artificial y seguridad mundial, también fueron acusados por los mismos cargos.

Relacionado: Una banda rumana robó más de $1,200 millones de dólares clonando tarjetas de turistas en playas de México.

La “campaña de acoso en tres partes”, como la describió el Departamento de Justicia, supuestamente incluía el envío a la pareja de artículos perturbadores como una máscara de cerdo, cucarachas vivas, arañas, larvas de moscas y un libro titulado “Diarios de duelo”: Sobrevivir a la pérdida de un cónyuge”.

Un informe presentado por CBS de Boston menciona que hubo un intento de enviar un feto de cerdo, pero el proveedor aparentemente se dio cuenta de que algo extraño estaba pasando y no cumplió con la orden.

Los acusados también enviaron mensajes privados y públicos a las cuentas de Twitter de los periodistas criticando al boletín y amenazando con visitar a las víctimas además de publicar la dirección de su domicilio.

Relacionado: La carta que reveló un acuerdo secreto de $1 millón de dólares para conseguir equipo médico en medio de la pandemia.

El FBI emitió un comunicado que decía que el caso era un “ejemplo preocupante del potencial destructivo que tienen las redes sociales e Internet”.

Statement from SAC Joseph R. Bonavolonta on today's charges against six @eBay employees for an aggressive cyberstalking campaign targeting a couple from Natick, MA. All six are also charged with obstructing the @FBIBoston @NATICKPOLICE investigation. https://t.co/QBQbqhY11f pic.twitter.com/CQwaJUjLof

— FBI Boston (@FBIBoston) June 15, 2020