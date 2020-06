Lo daban por muerto: Un anciano de 83 años se recupera del coronavirus y regresa a casa tras 75 días en el hospital

Llevaba un cartel que decía: “Superé al COVID” y así era. Lorenzo Rodríguez, de 83 años, había superado el coronavirus.

Rodríguez superó los pronósticos y sobrevivió al virus. Al verlo hoy, es casi imposible creer que estuvo en coma inducido médicamente hace solo unas semanas.

Pero ahora, después de 75 días de pelear contra el COVID-19 en el hospital, finalmente se le permitió irse a casa.

“Esto es tremendo. Muy Tremendo”, decía Rodríguez. Cuando escuchas lo enfermo que estaba, entiendes por qué.

Su hija Esther Silva dice que lo llevaron al Baptist Hospital el 2 de abril y al día siguiente lo colocaron en coma inducido y le pusieron un respirador.

“Recibimos noticias de las médicos de que no tenía muchos días (para vivir)”, relataba Silvia.

De hecho, ella dice que fueron advertidos dos veces de que Rodríguez probablemente no iba a lograrlo.

A medida que su condición continuaba deteriorándose, la familia preguntó a los médicos si Rodríguez podría recibir un tratamiento con plasma. Ahí fue cuando empezaron a cambiar las cosas.

Lorenzo Rodriguez, 83, is breathing all on his own without a ventilator for the first time in 24 days. His daughter saw FOX 35's story on Orlando Health's first coronavirus patient to receive convalescent plasma from a COVID-19 survivor.https://t.co/G0jxA3d4YW

— FOX 35 Orlando (@fox35orlando) April 27, 2020