Juez Federal de Los Ángeles renuncia tras polémico comentario calificado como racista

El juez federal Cormac Carney había asumido como el cargo de Juez Principal del Distrito Central de California, que incluye a la ciudad de Los Ángeles, pero renunció la semana pasada tras una controversia debido a un comentario emitido en un seminario a inicios del mes de junio.

Effective Monday, June 1, 2020, Judge Cormac J. Carney succeeds Judge Virginia A. Phillips as Chief Judge of the Central District of California. Please click on the link below for more information: https://t.co/t85MWHhgUt

El LA Times afirmó que Carney presentó su renuncia el viernes a través de un correo electrónico tras críticas y rechazo al comentario que hizo al referirse a la secretaria de la corte Kira Gray, quien es afroamericana.

En un seminario de la Asociación Federal de Abogados del 9 de junio, Carney dijo: “Afortunadamente cuento con la secretaria Gray que es muy buena para la calle y sabe hacer su trabajo”. El comentario lo hizo cuando hablaba acerca del cargo que acaba de asumir como juez principal.

El comentario fue inmediatamente catalogado como degradante por otros jueces y miembros de la corte, lo que motivó a Carney a presentar su renuncia.

A pesar de que el juez afirma que usó la frase parar referirse a las habilidades de la secretaria para conectar con la gente y hacer las cosas, prefirió renunciar. “Le pedí disculpas a la sra. Gray pero llegué a la conclusión de que una disculpa no resolverá este asunto”, afirmó el juez en su renuncia.

Effective June 26, 2020, Judge Philip S. Gutierrez Succeeds Judge Cormac J. Carney as Chief Judge of the Central District of California. Please click on the the link below for more information: https://t.co/N1a6h08eAd

— U.S. District Court (@cacd_news) June 29, 2020