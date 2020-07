Los condados de Ventura y Orange se suman a Los Ángeles en el cierre temporal de las playas

El condado de Orange y el condado de Ventura, ambos ubicados en el sur de California, se han sumando al cierre preventivo de las playas y la cancelación de los planes de celebraciones por el Día de la Independencia este 4 de julio.

Orange y Ventura ahora se suman al anuncio que hizo el condado de Los Ángeles la tarde del miércoles citando preocupación por posibles congregaciones en la playa o en los espectáculos públicos de fuegos artificiales.

Por su parte, este jueves el gobernador Gavin Newsom les hizo un llamado a los 19 condados que se encuentran bajo un nueva suspensión temporal preventiva para que cancelen las celebraciones planeadas por el día festivo.

Relacionado: Gobernador de California suspende temporalmente operaciones bajo techo en 19 condados

Un pedacito de tela demuestra que los demás te importan.

Este fin de semana del cuatro de julio, protege a la gente que amas – usa mascarilla para reducir la propagación de #COVID19.https://t.co/iHnVjjo7cJ pic.twitter.com/d1e6xS5yBN

— Office of the Governor of California (@CAgovernor) July 2, 2020