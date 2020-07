Novak Djokovic y su esposa están libres de coronavirus

El número 1 del ranking ATP, Novak Djokovic, vivió un episodio muy amargo en su carrera hace 10 días, ya que no sólo dio positivo a la prueba del coronavirus, sino que fue señalado como el responsable de más contagios al ser el organizador del torneo donde se contagiaron otros atletas y sus familiares.

Ahora él y su esposa Jelena, quien también fue diagnosticada con el virus, dieron una gran noticia a través de su agencia de relaciones públicas, la cual confirmó que ya dieron negativo a la prueba más reciente que se hicieron para detectar el COVID-19.

Novak Djokovic No Longer Has Coronavirus 10 Days After Testing Positive​ https://t.co/0gm8G3GDXN

— People (@people) July 2, 2020