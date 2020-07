Hermana de Vanessa Guillen: “Sabes que estoy muerta por dentro. Te amo con todo mi corazón y daría mi vida por la tuya”

TEXAS – La hermana de Vanessa Guillén, Mayra, publicó en su cuenta de Twitter un emotivo mensaje acompañado con una foto familiar de cuando eran pequeñas.

“El último fin de semana que pasamos juntas, nos divertimos tanto. Si pudiera regresar y abrazarte entre mis brazos para siempre”, escribió Mayra Guillén en su post.

The last weekend we spent together, we had so much fun. If I could only go back and hold you in my arms forever. @vguillen_30 You know that I’m dead inside. I love you with all my heart and I would give my life for yours #JusticeForVanessaGuillen pic.twitter.com/wZAHsOhRdz

— Mayra Guillen (@mguilen_) July 3, 2020