Masahiro Tanaka se recupera de conmoción cerebral leve y ya regresa al Yankee Stadium

El pitcher de los Yankees de Nueva York, Masahiro Tanaka, se recupera más pronto de lo esperado de su diagnóstico por conmoción cerebral leve, luego de recibir un pelotazo en la cabeza a una velocidad cercana a las 112 millas por hora producto de una línea de su compañero de equipo Giancarlo Stanton.

Tanaka incluso se presentó este domingo a la práctica del equipo, después de que fuera trasladado al Hospital Presbiteriano de Nueva York, donde fue atendido y dado de alta.

El lanzador japonés, quien seguirá en observación, está considerado para formar parte de la rotación abridora de los Yankees, en un equipo que está armado para pelear por el título de la Serie Mundial a pesar de la temporada recortada de 60 partidos.

I appreciate all the support. I feel it a bit right now, but I’m all good. Going to try to get back on the mound ASAP! Thanks again for all the encouraging words!

— 田中将大/MASAHIRO TANAKA (@t_masahiro18) July 5, 2020