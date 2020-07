Media de edad de pacientes con coronavirus ha bajado 15 años en EE.UU., según Anthony Fauci

Las autoridades advierten que muchos jóvenes están desoyendo las recomendaciones de mantener la distancia social y de cubrirse la cara en público. El doctor les instó a ser responsables

En Estados Unidos, el paciente medio con coronavirus tiene ahora 15 años menos que hace unos meses, tal y como dijo este lunes el doctor Anthony Fauci, asesor de la Casa Blanca en temas de Salud y uno de los líderes sanitarios en hacer frente a la emergencia nacional.

Fauci, también director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas, hizo hincapié en que el repunte de casos de coronavirus en Estados Unidos es una extensión de los que se dieron hace unos meses y no una segunda oleada. “Es una situación seria que tenemos que abordar de inmediato”, consideró el experto durante una sesión de preguntas y respuesta junto al doctor Francis Collins, director del Instituto Nacional de Salud.

Estados como Florida y Texas han registrado recientemente miles de infecciones diarias y un número creciente de hospitalizaciones. En California, el condado de Los Ángeles confirmó el pasado viernes su récord diario con 3,187 nuevos contagios en solo 24 horas.

El aumento se da después de que muchos estados se apresuraran en mayo a reabrir sus economías, siempre alentados por el presidente Donald Trump. Algunos gobernadores han tenido que recular y ordenar de nuevo el cierre de bares y áreas interiores de los restaurantes mientras que las autoridades advierten que muchas personas jóvenes han desoído las recomendaciones de mantener la distancia social y de cubrirse la cara en público.

“La media de edad de personas que se contagian ahora es una década y media menos que hace unos meses, particularmente cuando Nueva York, Nueva Orleans y Chicago estaban muy afectadas”, dijo Fauci.

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, dijo también este lunes que en su estado la edad media de nuevos pacientes es ahora de 33 cuando en marzo y abril los pacientes a los que más habían diagnosticado con coronavirus tenían unos 50 o 90 años. “El hecho de que tengas 21 años y no presentar síntomas significativos no quiere decir que no puedas afectar a otras personas”, recordó DeSantis.

Los jóvenes tienen menos probabilidad de desarrollar síntomas graves derivados de COVID-19 pero Fauci advirtió que sí que los puede “dejar fuera de combate durante unas semanas”. El doctor también les pidió tener en consideración que, si están contagiados, existe la posibilidad de propagar la enfermedad a personas que tienen alto riesgo de desarrollar síntomas graves.

“Podrían infectar a alguien que infecta a otra personas y, de repente, la abuela, el abuelo o una tía de alguien que recibe quimioterapia para el cáncer de mama se contagia” también, ejemplificó Fauci. “Eres parte de la propagación de la pandemia por lo que tienes la responsabilidad -contigo mismo y con la sociedad- de evitar contagios”, añadió el experto de la Casa Blanca.