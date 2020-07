Un periodista de Miami se juega la vida para demostrar que es imposible hacer deporte con mascarilla

Hace unos días, el alcalde del condado de Miami-Dade, Carlos Giménez, anunció nuevas medidas para frenar el brote del coronavirus en el sur de la Florida debido al incremento de casos positivos.

Una de las medidas impuestas fue la orden de utilizar mascarilla en los gimnasios. Ronald Acha, que trabaja como periodista en la estación local de Miami Estrella TV, quiso demostrar en un reportaje que es imposible hacer deporte bajo estas restricciones.

En un video que él mismo ha compartido en sus redes sociales y que ya se ha viralizado, el reportero se enfundó en un uniforme deportivo y se puso manos a la obra. Con la entrenadora Stephany Rojas, Acha empezó una pequeña rutina que quedó captada en cámara.

Acha, según dice en el reportaje, es una persona acostumbrada a hacer deporte intenso regularmente y así quedó destacado en su nota. Su rutina se basó en el varios ejercicios de piernas y brazos, movimientos de un lado a otro y realizando ciclismo.

Pero lo peor llegó en poco tiempo. “A los dos minutos sentimos un fuerte mareo”, asegura Acha.

As our meetings continue to take place I share this announcement with you all regarding our gyms and fitness studios. pic.twitter.com/NB3fqvTelM

— Mayor Carlos A. Gimenez (@MayorGimenez) July 7, 2020