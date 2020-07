Arrestan a un policía de Miami por defraudar más de $15 mil del departamento

Un oficial de la Oficina del Sheriff del condado de Broward, al norte de Miami, fue arrestado después de que supuestamente defraudar más de $15 mil cuando supuestamente falsificó las horas extra y mintió sobre la cantidad de horas que había trabajado.

El sheriff del condado de Broward, Gregory Tony, anunció el arrestó del detective Luis Silberberg, de 35 años, durante una conferencia de prensa frente a la sede del Departamento, cerca de Fort Lauderdale.

.@browardsheriff Gregory Tony announces arrest of veteran deputy Luis Silberberg for grand theft and official misconduct. Silberberg is accused of falsifying work overtime forms & other crimes.

“Committing theft from this organization is committing theft against this community.” pic.twitter.com/klta5NXYau

