El FBI revisará la evidencia del caso de Andrés Guardado

La división del FBI en Los Ángeles ha informado que realizará una investigación exhaustiva con la evidencia del caso del joven Andrés Guardado quien murió en manos del Departamento del Sheriff de Los Ángeles (LASD) el pasado mes en Gardena.

Tras la divulgación de dos autopsias, una oficial y una independiente, que confirmaron que el joven murió tras recibir 5 disparos por la espalda, la agencia federal de investigación ha anunciado este viernes que realizará la evidencia disponible del caso.

NEW: @FBILosAngeles will review the Andres Guardado case per statement to @NBCNews

“FBI Los Angeles is aware of the death of Andres Guardado and will review all available evidence to determine what federal response is warranted.”

