Alicia Machado responde a quienes la critican en redes sociales: “Prefiero estar vieja y no tener coronavirus”

La ex Miss Universo dijo estar muy orgullosa de cómo se ve a sus 42 años de edad

Alicia Machado respondió a través de un video en Instagram, a todas aquellas personas que la han criticado por mostrar en redes sociales algunas fotos en traje de baño y otras donde se muestra más relajada y algo desaliñada.

“Que hueva, uno publica una foto linda deseándoles lo mejor y hay gente muy chévere, pero entonces nunca falta quien dice ‘Alicia, ya estás acabada, estás vieja’. Pues sí, soy una señora de 42 años (…) además recuerden que hay mucho filtro y no todo lo que se ve es cierto“, expresó ante 1.3 millones de seguidores con los que cuenta en la famosa red social.

“Y bueno, si uno envejece ¿cuál es el problema? Yo prefiero estar vieja y no tener cáncer, por ejemplo; prefiero estar vieja y no tener coronavirus, o estar vieja y ser feliz, estar exitosa; estar vieja y no parecer un travesti, toda llena de bótox y cirugía por todos lados, pestañas de mentira, boca de mentira, cejas de mentira, pelo de mentira, uñas de mentira, cintura de mentira, tetas de mentira, culo de mentira. Yo por lo menos me siento muy orgullosa de cómo me veo a mi edad“, dijo en el audiovisual que publicó este sábado.

Tras la publicación, varios famosos, como Ernesto Laguardia, Lupita Jones y Ana Patricia Rojo, comentaron el video de la ex Mis Universo 1996, para aplaudir su mensaje que dirigió a sus detractores cibernéticos.

“Estás bella. Los años nos caen a todos, hasta a aquellos que nos critican por estar viejas. Ya quisieran muchos llegar a nuestra edad y presumir la salud y la vida plena que hemos llevado. ¡Pa’lante reina!“, fueron las palabras de Jones, quien fue también Miss universo, pero en 1991 y actualmente es directora nacional del certamen Mexicana Universal.

Alicia Machado comentó en el mismo video que está emocionada por distintas situaciones que está experimentando recientemente, las cuales, según dijo, hace años le predijo el astrólogo Walter Mercado, quien perdió la vida el pasado 2 de noviembre de 2019.

“Les voy a contar una anécdota. El señor Walter Mercado, con quien llegué a tener una pequeña amistad en algún tiempo de mi vida, me dijo muchas cosas y yo sí creo que todo eso, que también es válido, uno puede creer en lo que le dé la gana“, compartió en el video de 3 minutos de duración.

“Y esa persona me dijo un montón de cosas que están pasando justo en este momento. Me dijo que cuando yo cumpliera 45 años, me faltan dos años y medio, me dijo que mi vida iba a cambiar, que iban a venir éxitos y yo creo que me lo merezco porque he trabajado y me he preparado muchísimo“.