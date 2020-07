Kimberly Flores recibe fuertes críticas tras compartir fotografía sin maquillaje

Luego de posar al natural, algunos usuarios de redes sociales aseguraron que la modelo guatemalteca luce irreconocible

Hace unos días, Kimberly Flores sorprendió a sus seguidores de redes sociales con un espectacular cambio de imagen, en el que dejó atrás las extensiones de pelo y recuperó su largo natural, hecho que provocó un gran número de reacciones.

Aunque ya había revelado su nuevo look únicamente a través de sus historias de Instagram, en días pasados compartió una de las primeras imágenes en las que se le puede ver con una melena más corta de lo acostumbrado.

Vistiendo un top en color azul que combinó con un accesorio en los mismos tonos, la esposa de Edwin Luna recibió una lluvia de halagadores comentarios en los que sus admiradores resaltaron lo quien que luce con su nuevo corte de pelo.

Contrario a esta imagen, la modelo de origen guatemalteco desafió una vez más a sus detractores, y es que, posando con un rostro completamente libre de maquillaje desató desafortunados comentarios en los que le pidieron utilizar maquillaje para la próxima.

“Mejor maquíllate“, “Parece muerta en vida“, “Maquíllese se ve fatal“, “¿Quién es? No manches maquíllate“, “Que horrenda maquíllese“, “Que fatal te ves“, “No se parece“, “¿Por qué te ves así?“, “Omg! No te reconocía“, “El make up hace milagros“, “Es otra qué impresión“, son algunos mensajes que se leen junto a la publicación.

Sin embargo, la imagen que generó cerca de 50 mil corazones rojos, también obtuvo halagadores comentarios, en los que sus fanáticos destacaron el cuerpazo y belleza al natural.