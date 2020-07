Andrea Legarreta responde a las mujeres que la critican por su edad

View this post on Instagram

Julio de 1971 #EdiciónLimitada … AMO mi playera… AMO la edad que tengo y lo que he vivido y aprendido… Me causa gracia que el día de mi cumpleaños algunas revistas y publicaciones en redes me felicitaban por mis 49 y había mujeres que se reían! 🤣🤣🤣🤣 Algunas hablaban de lo VIEJA que estoy y otras decían que CLARO que yo no tengo 49!! Que tengo MUCHO más!! Que ellas eran muy pequeñas cuando me veían y que no debería quitarme la edad!! 😱 Sinceramente siempre me ha parecido algo “ridículo” que la gente se quite años… Pero cada quien… Jamás he tenido problema con la edad mía o de alguien más… No desprecio a nadie por ser más joven o mayor que yo… De hecho la gente mayor que yo me genera mucho interés y respeto (tienen tanto por enseñarnos) A mis hijas las he enseñado a respetar, gozar y vivir la vida al máximo sin importar su edad y les recuerdo seguido que la vida es UNA y que sin importar los años que tengan vivan SU vida a plenitud! Mientras más años cumplo más GOZO, más valoro a las personas, los instantes y placeres sencillos de la vida y menos me importan las situaciones conflictivas, los comentarios vacíos o los ataques y menos por mi edad… Acaso hay algo más ESTÚPIDO que atacar a alguien por su edad??? Que hay en la cabeza de la gente que decide llamar momias a personas que tienen un gran recorrido por la vida, que han dejado huella y son ejemplo para otros con el paso de los años… He visto cómo insultan y agreden a GRANDES figuras porque ya se ven “viejos” como si envejecer fuera algo malo! Y sólo si tenemos la fortuna de seguir vivos y cumplir años hasta envejecer, será que comprenderemos lo valioso que es la experiencia que sólo te dan los años… Ya me puse a “filosofar”… En fin… Cada quien da lo que es y lo que tiene en su cabeza y su corazón para dar… Yo sigo tratando de vivir la vida cómo venga, improvisando, aprendiendo lo que SÍ y lo que NO de personas de TODAS las edades… Pero sobre todas las cosas AGRADECIDA por cada segundo de mi vida!! Dios me los bendiga hermosuras!! 💜🙌🏻🙏🏻💜 Por cierto mi #TShirt es de @almusdelatorre