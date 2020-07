La Junta de Educación de Orange, California demandará al gobernador por el cierre de escuelas

Las autoridades educativas del condado de Orange, California planean demandar al gobernador Gavin Newsom y las autoridades de salud estatales por no permitir la apertura de las escuelas para el próximo año escolar.

La Junta de Educación del condado de Orange votó la noche del pasado martes 4 a 0 para determinar si abrían un proceso legal en contra del mandatario regional y las autoridades de salud con el objetivo de reanudar actividades en las instalaciones con educación presencial.

“Al presentar este denuncia, hemos tomado la decisión de poner las necesidades de nuestros estudiantes primero”, aseguró la mayoría de la Junta de Educación del condado.

