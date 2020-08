Video: Funeraria de Texas viste con playera de la Selección Mexicana el cuerpo equivocado; la familia descubre el grave error en pleno funeral

HOUSTON – En mayo la familia de un apasionado aficionado de la Selección Mexicana de Futbol de Houston recibió terribles noticias, los doctores les informaron que su ser querido Natividad Torres Córdova, padre y abuelo, solamente tenía menos de cuatro meses de vida luego de haber sido diagnosticado con cáncer de páncreas.

Los familiares de Torres Córdova decidieron pasar el mayor tiempo posible con su ser querido y cuando llegará el tiempo de darle el último adiós hacerlo de la manera más respetuosa y especial, pero un grave error arruinó completamente el funeral.

El abuelo regresó a casa para pasar las últimas dos semanas con sus seres queridos.

La hija de Torres, María Vásquez contó que hicieron los arreglos fúnebres con anticipación para que las cosas “salieron perfectas”.

Sin embargo, el día del funeral desde el inicio el proceso comenzó mal.

El ataúd llegó tarde a las instalaciones de Santana Funeral, la funeraria encargada de realizar los servicios de Torres Córdova, pero luego de que uno de los familiares abrió el ataúd se dieron cuenta que el cuerpo no era de Torres Córdova.

“Me acerqué para decirle que lo amaba y quería verlo por última vez antes de que llegaran las demás personas al servicio y me di cuenta qué era el cuerpo de otra persona vestida con la ropa de mi padre”, contó María Vásquez en una entrevista con KPRC 2.

“Me dio mucho coraje y se me puse a llorar. Arruinaron todo”, agregó Vásquez.

Fotos tomadas el día de funeral muestra el cuerpo de un hombre en el ataúd que traía puesta la playera de la Selección Mexicana, la favorita Torres Córdova y con la que su familia lo quería despedir de este mundo.

En videos tomados en el funeral se puede observar a familiares del fallecido confrontando a empleados de Santana Funeral.

