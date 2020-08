Un niño de 7 años de Miami se convierte en un héroe al llamar a emergencias para salvar a su madre

El personal de emergencia de North Lauderdale, al norte de Miami, señalaron a un niño de 7 años como un héroe después de que el pequeño avisara al número de emergencias al ver que su madre necesitaba asistencia médica porque se estaba ahogando.

Los sanitarios dijeron que la acción del niño, identificado como Aidyn Toban, hizo la diferencia para salvar a su madre, Sasha McKenzie.

When the 7-year-old boy found his mom having a seizure, he called 911. He remained calm the entire time and was able to tell the operator where he was, leading to help arriving just in time. https://t.co/FwEof3xh30

— WSVN 7 News (@wsvn) August 12, 2020