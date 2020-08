Checo Pérez regresa al Gran Premio de España de F1, luego de dar negativo de COVID-19.

Confirmado, Sergio Checo Perez regresa a la acción de la Fórmula 1 (F1) y competirá para el equipo en el Gran Premio de España de este fin de semana.

El piloto mexicano ya entregó un resultado negativo de COVID-19 y ahora ya podrá participar en la siguiente carrera. De hecho, Pérez ya ingresó al paddock y está cumpliendo con sus compromisos de prensa y con la agrupación británica.

Checo Pérez al enterarse de salir positivo en el examen del virus, mencionó que a pesar de tener síntomas leves, se mantuvo en condición física, pero lo más duro fue ver los Grandes Premios desde lejos.

Se tuvo que perder la carrera del Gran Premio de Gran Bretaña, tras salir positivo y tener que estar en aislamiento.

Checo Pérez se encuentra octavo en el campeonato de F1 con 22 puntos, ubicándose a sólo 16 de Lando Norris, quien ocupa la quinta posición.

CONFIRMED: We're pleased to share the news that @SChecoPerez has tested negative for COVID-19 💪

The @fia have confirmed that Checo can return to the @F1 paddock and he will compete for the team in this weekend’s #SpanishGP 🙌 pic.twitter.com/adYfWW5jWU

— BWT Racing Point F1 Team (@RacingPointF1) August 13, 2020