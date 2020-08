Explosión de transformador en Van Nuys deja a 12,500 clientes de LADWP sin energía eléctrica

La madrugada de este jueves un transformador se incendió y explotó en una estación de distribución del Departamento de Agua y Electricidad de Los Ángeles (LADWP) ubicada en el Valle de San Fernando.

El incidente se dio a las 2:30 de la madrugada del jueves en las instalaciones ubicadas en Fulton Avenue y Burbank Boulevard. La explosión y falla en la estación dejó al menos a 12,500 clientes del LADWP sin el servicio.

Power outage affectIng customers in parts of #ShermanOaks & #VanNuys began at 2:30am due to fire at an electrical distributing station. @LAFD has put out the fire and our crews are on scene assessing damage and determining when power can be restored. Updates to follow.

— LADWP (@LADWP) August 13, 2020