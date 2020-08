Reabre el zoológico de Los Ángeles con restricciones

Desde hace al menos seis meses, los animales del zoológico de Los Ángeles no han recibido la visita de las miles de personas que van a las instalaciones regularmente.

El zoológico ha estado cerrado desde el inicio de la pandemia a mediados de marzo pasado, sin embargo, este miércoles empieza a recibir visitantes.

Zoo's coming back? We are! The L.A. Zoo is reopening on Aug 26, with advance reservations required, and a modified experience to ensure the health and safety of guests, staff, and animals. Tix available starting *today* (Aug 19) at 12 p.m. at https://t.co/4I0fF9N0n9. #LAZooLove pic.twitter.com/A6nKVRizmA

