Famosas que mostraron el lado más real de su cuerpo postparto

Quiero compartirles esta foto del antes, durante y el día que cumplí la cuarentena después de tener a mi bebé porque me parece que el cuerpo es más que algo maravilloso, es un milagro, siempre tuve buena genética y aunque no soy muy fan del gym (cosa que estoy cambiando 😂) siempre me mantuve en movimiento, de niña estudié ballet hasta terminar la carrera y posteriormente cuando llegué a la Ciudad de México, aunque no con mucha disciplina asistí a distintas clases de cosas que me divirtieran y ejercitaran a la vez, casi nunca haciendo dieta, de hecho siempre me molestaban porque comia mucho sin engordar, sin embargo de un tiempo para acá me empecé a hacer más consiente de lo que comía y de llevar ciertos hábitos como tomar mucho agua y comer más despacio, cosas tan simples pueden hacer mucha diferencia. Hasta los 5 meses de embarazo seguí trabajando tanto en cine como en teatro, una vez que acabé esos proyectos me dediqué más a disfrutar de mi embarazo, me permití subir de peso y comer rico (quien ha sido mamá, sabe que es lo mínimo que nos merecemos 😊) subí casi 23 kilos lo digo feliz y orgullosa, ya que siempre tuve un embarazo saludable y más aún con la bendición de Dios un niño hermoso y sano. Ahora voy en mi camino de regreso, dándome tiempo y comprensión. Muchas me han preguntando que qué estoy haciendo, la verdad es que el secreto es algo muy obvio, ejercicio, buena alimentación, descansar (cuando se puede) tomarme las cosas con disciplina pero con calma y sobretodo valorando lo increíble y maravilloso que es mi cuerpo que me permitió ser madre, que creció lo suficiente para dar espacio a un ser dentro de mi, que con mi energía y células se creo una personita nueva, que me permitió dar a luz (cesarea o parto, quien ha pasado por ello sabe que sólo Dios entiende porqué somos tantos) y tal vez sea por lo increiblemente osadas y valientes que somos las mujeres, así que antes de criticar, juzgar o hablar por hablar ponte en sus zapatos, y admira profundamente a quien ha sido madre!! un abrazo enorme a todas las que compartimos este viaje!! ❤️ #empoweringwomen #mamá #mujeres #maternity #love #women #pregnancy