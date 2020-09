Se queda en el Barcelona, pero ¿Qué versión de Leo Messi veremos en esta última temporada?

Deportes

Hay muchas dudas sobre el futuro del argentino en el club, sobre todo en la cancha

Leo Messi se queda en el Barcelona, sin importar que ya lo imaginábamos al lado de Pep Guardiola enfundado en la hermosa camiseta del Manchester City y jugando en la clamorosa Premier League, hay que dar marcha atrás, pues Leo Messi se quedará, muy en contra de sus deseos, pero se quedará.

Es un hecho que la desastrosa novela entre Leo Messi y el Barcelona en las últimas semanas ha afectado la percepción del ídolo argentino a los ojos de los aficionados culés y por supuesto que ahora se preguntan ¿Qué versión de Leo Messi veremos? Hay varias posibilidades:

El Messi furioso

Es claro que el argentino no quería permanecer en el equipo azulgrana y lo ha hecho publico en su entrevista: se queda porque tiene que hacerlo y no porque confíe o le ilusione el nuevo proyecto deportivo de Ronald Koeman.

Un Messi apático y que no entregue todo en el terreno de juego es impensable, el profesionalismo del argentino es de las pocas cosas que no están en duda luego de toda esta telenovela; pero si la gestión del holandés no convence rápidamente a Leo, sí es probable que lo veamos más “quieto” que de costumbre.

El Messi ilusionado

¿Koeman puede ilusionar a Messi nuevamente? Sí. El cuerpo técnico del holandés es de primera línea, a algunos de ellos los conoce bien Messi y claro que podría meterse al bolsillo al argentino que también está esperando una mejor dirección desde el banquillo.

El Messi disciplinado

No nos engañemos, desde la llegada de Ernesto Valverde, Messi no ha estado a las órdenes de nadie, tanto el “Txinguirri” como la vergonzosa gestión de Quique Setién estuvieron a merced de los deseos del argentino y mantuvieron solo un ambiente agradable para él que acabó en un desastre deportivo.

Koeman no es Valverde ni es Setién, es un técnico que de inmediato inyecta disciplina y seriedad, algo que hacer ver la mejor versión de Messi y que no veía en el club desde la salida de Luis Enrique.

El Messi revolucionario

La enemistad de Messi con el presidente Josep María Bartomeu es clara y representa a los millones de aficionados azulgrana alrededor del mundo; lo único peor de la situación del Barcelona en cuestión deportiva, es la la oscurísima gestión administrativa que ha tenido desde hace 5 años.

Si Leo quiere tanto al club, podría envolverse en la bandera y ser el paladín que desenmascare todavía más a la presidencia durante estos meses y les haga las cosas más difíciles hasta su inminente salida en el mes de marzo.