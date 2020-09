Cómo hacer el ritual del beso para que el amor dure por siempre

Astrología

Si te encuentras en una relación y deseas que dure para toda la vida, existe un hechizo que te puede ayudar con ese objetivo

Cuando estamos en el comienzo de una relación, todo es color rosa y deseamos que siempre siga siendo igual. Suele pasar que, desde los primeros días, notamos que la persona con quien estamos no es totalmente compatible con nosotros y sentimos que el noviazgo no tiene futuro, pero si es todo lo contrario no queremos que nada ni nadie boicotee esa etapa.

Desafortunadamente a nuestro alrededor existen muchas personas envidiosas que pueden obstruir nuestros caminos y no nos dejan avanzar; esto sucede a menudo cuando por fin encontramos el amor perfecto.

Existe un hechizo que puede ayudarte a que el amor dure por siempre. Se le conoce como el ritual de beso apasionado y a continuación, te decimos cómo hacerlo.

¿Qué necesitas?

Miel de abeja

Labial rojo

Un papel blanco

Bolígrafo de tinta roja

Una vela roja

Dos velas blancas

Un plato extendido

Incienso

Procedimiento

Antes de comenzar, debes tener en cuenta que este ritual se realiza en punto de la media noche, es decir, a las 12:00 AM; otro requisito indispensable es que nadie debe interrumpirte, de lo contrario no surtirá efecto, según el portal En pareja.

El primer paso es prender con un fósforo el incienso, puede ser de canela o vainilla, pero el que tengas a la mano será suficiente. Cuando armonice el sitio que elegiste para hacer el ritual, forma en el piso un triángulo con las velas. La roja debe estar en la punta y es la primera que debes encender, luego prende la que está a tu derecha y al final la que se encuentra a tu izquierda.

En el papel escribe el nombre de tu amado con el bolígrafo de tinta roja y bésalo con tus labios, que deberán estar maquillados con el labial rojo. Colócalo encima del plato extendido, agrega encima del papel miel formando una cruz y pon en plato al centro del triángulo de velas. Luego, reza la siguiente oración:

“Que con este beso de amor apasionado, mi amado (di su nombre) me ame para toda la vida, tanto como yo a él. Imploro a las fuerzas de los seres de luz para que me ayuden a conseguir el amor eterno”.

Debes leer esta oración siete veces, al terminar, humedece tus labios con la miel del papel y al siguiente día besa apasionadamente a tu amado.

