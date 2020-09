Cómo reclamar un pago de $500 dólares que el IRS te debe del cheque de estímulo antes del 30 de septiembre

Dinero

En caso de no presentar tu solicitud tendrás que esperar hasta el 2021 para reclamar el pago

Se estima que el IRS ha enviado 160 millones de pagos hasta agosto a través de depósitos directos, cheques enviados por correo y tarjetas de débito prepagadas para ayudar a los estadounidenses a sobrellevar el impacto económico de la pandemia del coronavirus. Pero todavía existen hasta 9 millones de personas que no tienen su cheque de estímulo y puede ser que ni siquiera sepan que son elegibles para recibir uno. Hemos preparado una guía para poder averiguar si eres elegible y reclamar tu pago de ayuda económica.

Algunas de estas personas no presentaron una declaración de impuestos federales ni en 2018 ni en 2019. Si este es tu caso, para recibir el cheque de estímulo económico necesitas registrarte para reclamar tu dinero.

El IRS ha estado enviando cartas de notificación con las instrucciones pero algunas personas con dependientes económicos también les falta una parte de su cheque de estímulo de por lo menos $500 dólares. Si este es tu caso tienes hasta el 30 de septiembre para poder reclamar ese dinero faltante y registrar la información de tus dependientes y corregir cualquier error que pueda existir.

Mientras los legisladores continúan en Washington buscando un acuerdo para alcanzar un nuevo paquete de alivio de coronavirus, deberás estar preparado y actualizar tus datos para poder ser elegible y conocer cuánto dinero podrías obtener en caso que un nuevo acuerdo sea aprobado.

Esto es lo que sabemos sobre la reclamación de un pago de estímulo de $500 dólares que faltaba durante la primera ronda de cheques de ayuda económica:

Para solicitar el dinero del estímulo de $500 dólares que te falta debes visitar el sitio de Formularios Gratuitos. Deberás seleccionar la opción de “comenzar” y seguir las instrucciones para llenar el formulario. Tendrás que proporcionar tu nombre completo, dirección postal y de correo electrónico, fecha de nacimiento, número de Seguro Social, número de cuenta bancaria (si tienes una), licencia de conducir o identificación estatal, el número de Seguro Social de cada menor que califique y describir la relación que guarda contigo. Al terminar recibirás un correo electrónico de confirmación. Tu información será enviada al IRS para que puedan trabajar en el envío de un cheque, asumiendo que eres elegible.

¿Cuándo recibirás el pago?

El IRS informó que empezará a emitir los cheques en el mes de octubre para aquellos que cumplieron con la fecha límite marcada en la solicitud, por lo que no deberías necesitar hacer nada más. Sin embargo, si deseas obtener mayor información, podrás hacer un seguimiento del estado de tu pago visitando la página web Get My Payment del IRS. Desde allí, deberás proporcionar tu número de seguro social, fecha de nacimiento, tu dirección y código postal.

En caso de no presentar tu solicitud antes de la fecha límite tendrás que esperar hasta el 2021 para reclamar el pago de estímulo correspondiente a los dependientes que tienes a tu cargo.

El IRS ha recomendado a los contribuyentes que no debería utilizar la herramienta si planeas presentar una declaración de impuestos para el año de 2019, si es que solicitaste una prórroga para el 15 de octubre, ya que esto podría retrasar el proceso del pago aún más.

Si lo deseas, puedes conocer cuáles fueron los requisitos y quiénes son las personas que fueron elegibles para recibir el primer pago del cheque de estímulo. También puedes llamar al número telefónico del IRS para reportar un pago pendiente.

-También te podrá interesar: