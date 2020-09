VIDEO: “Hice un pacto con el Diablo, yo te vine a mandar fuego Mencho”, joven amenaza a líder del CJNG

Noticias

Mediante redes sociales se viralizó el ataque del joven en contra del Mencho, asegura que no le tiene miedo

Un joven usó la red social TikTok para lanzar maldiciones en contra del narcotraficante Nemesio Oseguera Cervantes alias el Mencho, el Señor de los Gallos y o el Gallero, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

En las escenas aparece un joven en un lugar a la intemperie, por un sujeto con rastas que se presenta en la famosa red social como Real Iluminitii6 o @iluminatii6.

Circula en #RedesSociales este video de un Tictoker que se hace llamar 420 de la cuenta @iluminatii6 en la famosa plataforma de #TikTok donde acepta el reto de amenazar al "#ElMencho" Lider del #CJNG, dice que "no se duerme" como el Pirata de Culiacan,yo soy "inmortal"#MexicoRojo pic.twitter.com/OyzJGX9txu — 🇲🇽 🇲🇽 ALERTA CODIGO ROJO 🇲🇽 🇲🇽 (@ALERTACODIGORED) September 19, 2020

“Mira bien hijo de tu puta perra, madre, a mí me pela la verga el Mencho, aquí no más se los digo puro 420, yo no me dejo como el Pirata o el Chanito de Culiacán, yo soy inmortal, yo soy intocable, yo hice un pacto con el Diablo, cabrón, así que si no sabes de mí de mi existencia, yo te vine a mandar fuego Mencho. Así que… a mí no me da miedo decir esto cabrón, yo lo digo fuera de cámaras o aquí cabrón, así que a mí me pela la espada el Mencho, yo nada más se los digo, puro 420″, sentencia el sujeto que se identifica como Real Iluminitii6 o @iluminatii6.

El caso hace recordar al del famoso Juan Luis Laguna Rosales conocido como el Pirata de Culiacán, quien dijo algo similar.

“El Mencho‘ a mí, me pela la verga”, dijo el youtuber en un video que se viralizó y que se convirtió en su pase el más allá, pues días después de que la grabación se difundiera, el joven de tan solo 17 años, recibió 18 disparos mientras se encontraba en un bar del municipio de Zapopan, en el estado de Jalisco, cometió un grave error al pisar el suelo controlado por uno de los narcos más sanguinarios de todos los tiempos, el Mencho.

Aquel 18 de diciembre de 2017, los sicarios entraron al bar y lo mataron junto al dueño del lugar. Su cuerpo fue identificado por los tatuajes y por las declaraciones de los testigos.

