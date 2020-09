Partido entre México y Costa Rica, en serio riesgo de cancelarse

Deportes

A los ticos les han aprobado el protocolo sanitario con el que los ticos viajarán a México

El encuentro de preparación entre las selección de México y Costa Rica, estipulado para el 30 de septiembre, podría cancelarse porque no les han aprobado el protocolo sanitario con el que los ticos viajarán a México.

El presidente de la Federación Costarricense de Fútbol señaló que el Ministerio de Deporte de aquel país no han tenido respuesta, lo que complicaría la logística, pese a que este fue presentado con semanas de anticipación.

El directivo añade que no comprende cómo es que un traslado controlado en un avión privado obligue a los jugadores a realizarse tres pruebas de coronavirus y una cuarentena de 14 días a su vuelta a suelo tico, por lo que en caso de que no les brinden la garantía de que eso no pasará, cancelarán el juego y no viajarán.

El partido entre el Tri y la selección tica está pactado para el 30 de septiembre en el Estadio Azteca de la Ciudad de México.

Te puede interesar:

Cinco de Chivas, un “exiliado” y muchas novedades en la nueva convocatoria del Tri