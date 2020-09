“La Selección tiene prioridad”: Siboldi contradice a Miguel Herrera tras sus quejas hacia el Tri

El timonel de Cruz Azul cree que no puede quitarle el sueño a sus jugadores

Tras el Clásico Joven entre Cruz Azul y América que empataron 0-0, el técnico de las Águilas, Miguel Herrera, explotó contra la Selección Mexicana, ya que culpó a los microciclos de Gerardo Martino de cansar y lesionar a su jugadores, específicamente a Guillermo Ochoa quien no pudo disputar este partido.

Luego de las fuertes declaraciones del “Piojo”, el técnico de la Máquina, Robert Dante Siboldi, fue cuestionado sobre las convocatorias al Tri, y aunque entendió las razones de su colega, opinó que deben apoyar a los futbolistas.

“Es muy respetable lo que le está pasando a Miguel, con jugadores lesionados. Es entendible la petición que hace a la Selección. Uno que fue seleccionado, sabe lo que significa defender a tu país, entonces, está en nosotros hablar muy bien con ellos cuando regresen para saber cómo se sienten y dosificarlos. No podemos negarles el deseo de ir”, indicó.

Cruz Azul prestó para el microciclo a cuatro futbolistas y Siboldi no ve problema alguno, ya que cree que el equipo nacional es primero y no es pretexto para no dar resultados.

“Es un riesgo y nos debemos adaptar. La prioridad la tiene la Selección y lo sabemos. Debemos de tener cuidado y, bueno, con lo mismo tenemos un plantel basto y jugadores para echar mano. Es complicado, esperamos que no pase nada. Tenemos otros tres que viajarán para partidos de Eliminatoria, pero son los riesgos, eso pasa cuando tienes jugadores seleccionados”, declaró el entrenador.

Santiago Giménez, Luis Romo, Orbelín Pineda y Roberto Alvarado fueron convocados por Gerardo Martino para el partido amistoso ante Guatemala del próximo miércoles 30 de septiembre en el Estadio Azteca.

