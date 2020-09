Uno de sus autos más extravagantes: El BMW holográfico de Paris Hilton

Paris Hilton ama los autos de lujo. Tiene una flota en la que hay Rolls-Royce, McLaren, Ferrari, Bentley y muchos más.

Pero además de tener una colección de autos increíble, suele transformar sus vehículos con trabajos de pintura poco convencionales.

La celebridad tiene un Bentley color rosa porque ella es una Barbie de la vida real. Pero las cosas no terminan ahí, en diciembre de 2019, Paris Hilton transformó su BMW i8 con una pintura holográfica inspirada en una falda.

La heredera de la alta sociedad y de una cadenas de hoteles, sigue viviendo en su deslumbrante y brillante mundo de fantasía, y la verdad es que la envidiamos por completo.

Paris Hilton ha sido vista varias veces en Los Ángeles en su auto con acabados holográficos, con looks que combinan perfectamente con su nuevo y costoso auto.

El BMW i8 Roadster cuesta alrededor de $165,000 dólares.

Paris Hilton matches her outfit to her $165K holographic car https://t.co/cDUGTOV6hV pic.twitter.com/3ni1mjzRer

— Page Six (@PageSix) January 23, 2020