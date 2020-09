Disney suspenderá temporalmente a 28,000 empleados de sus parques temáticos en California y Florida

Disney, el gigante del entretenimiento y de los parques temáticos, anunció éste martes a través de un comunicado que suspenderá al menos a 28,000 trabajadores de su nomina de parques temáticos debido a la crisis financiera de la pandemia.

La compañía asegura que el cierre durante más de seis meses en sus parques de Anaheim, California ha tenido un impacto tremendo en sus finanzas.

Disney will cut 28,000 theme park jobs in the U.S. or about a quarter of its resort workforce, after months of keeping workers on furlough. https://t.co/qgy6KRjBBF

— The New York Times (@nytimes) September 29, 2020