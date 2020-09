Cubano con un largo historial delictivo se entrega a las autoridades estadounidenses

Un ciudadano cubano con múltiples condenas penales en Florida, California y Massachusetts se ha entregado al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas después de que lo pararán unos agentes en la carretera, según confirmó la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos.

De acuerdo a las autoridades, los agentes ayudaron a la Patrulla de Carreteras de Florida durante la parada de tráfico en West Palm Beach el viernes. Las autoridades dijeron que el sospechosos, cuya identidad no ha sido revelada, proporcionó una licencia de manejar extranjera y afirmó ser de México.

ARRESTED IN SOUTH FLORIDA: A Cuban national who has had multiple criminal convictions in Florida, California and Massachusetts has been turned over to Immigration and Customs Enforcement following a recent traffic stop, the U.S. Border Patrol confirmed. https://t.co/M8gtzuc7Bv

