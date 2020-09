Policía de San Diego que disparó y mató a latino revive polémica tras burlarse del altar del joven

El pasado mes de junio un dos agentes del Departamento de Policía de San Diego (SDPD) estuvieron involucrados en un tiroteo con un joven hispano de 25 años que intentaron detener por estar relacionado con un robo.

SDPD afirmó el 27 de junio, que el hombre era buscado por un robo cometido el 21 de junio, pocos días antes de su muerte en manos de los oficiales. El hecho, que ocurrió en medio de las protestas por la muerte de George Floyd, también a manos de la policía, habría sido catalogado como un caso de violencia policial, a pesar de los argumentos de la Policía y la evidencia de las cámaras corporales.

Sin embargo, la actuación de uno de de los oficiales involucrado en el hecho, el agente Jonathan Lucas, ha dejado mucho que pensar acerca de ésta teoría.

Lucas habría ido hasta el altar que está en el sitio donde murió el joven Leonardo Ibarra, tomó una foto y la publicó en Instagram emoticones de risas y caras llorando.

La organization United Against Police Terror San Diego, quienes documentaron la publicación privada del agente en su página de Facebook, afirman que hay una investigación interna en contra de Lucas.

Por su parte, Univision aseguró que agente fue enviado de licencia sin pago durante la investigación.

“A las 5:48 p.m. de hoy dos agentes vieron cerca de la dirección 1200 6th Avenue a un hombre hispano de 25 años que era buscado por un robo del 6/21/2020. El hombre apuntó con un arma a los oficiales y ellos sacaron sus armas de reglamento. Lo hirieron y fue llevado al hospital”, informaba la Policía de San Diego al momento del incidente, pero la víctima falleció más tarde.

Video footage from a business captured the incident. Here is a still image from that camera along with a photo of the gun at the scene. Homicide unit investigators are arriving on scene to conduct an investigation. https://t.co/klscWURr60 pic.twitter.com/dNCFZZzUMf

— San Diego Police Department (@SanDiegoPD) June 28, 2020