Bomberos realizan sensacional rescate aéreo de un caballo que se cayó por una quebrada en California

Muchas familias en el condado de Orange tienen caballos en sus residencias, sin embargo, las emergencias o rescates que involucren a estos animales no son algo común en la zona.

Pero a finales del pasado mes de septiembre, los Bomberos del Condado de Orange, California realizaron un inusual rescate que incluyó a un enorme caballo que estaba en problemas en Caspers Park en Mission Viejo.

#OCFA technical rescue team members and helicopter were able to save Lola an 8 year old horse after she fell approximately 60 feet down a ravine in Caspers Park in the Rancho Mission Viejo unincorporated area. Lola was reunited with her owner after being rescued by helicopter! pic.twitter.com/I7ywIacI6O

— OCFA PIO (@OCFA_PIO) September 22, 2020