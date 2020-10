Mejores y peores condados para las mujeres en California

Herramienta interactiva ofrece información sobre el bienestar multidimensional de las latinas en el estado

Las mujeres latinas de California, y en particular aquellas que viven en el condado de Los Ángeles se siguen enfrentando a barreras y obstáculos persistentes para acceder a su seguridad económica, física y mental y la de sus familias, así como a posiciones de representación y liderazgo que les permiten mejorar el bienestar propio y de su comunidad.

Esto fue lo que encontró el “Índice de bienestar de las mujeres en California” (California Women’s Well-Being Index) una herramienta interactiva que ofrece una visión exhaustiva y multifacética de la situación de las mujeres a lo largo de los 58 condados del estado.

En entrevista con La Opinión, Kristin Schumacher, creadora del Índice de Bienestar de las Mujeres de California y Analista de políticas sénior del Centro de políticas y presupuesto de California, explicó que el primer índice se realizó en 2016.

“Desafortunadamente, no ha cambiado mucho desde entonces. Las disparidades aún continúan”, indicó Schumacher.

Según el reporte, las mujeres que viven en el condado de Los Ángeles se enfrentan a los niveles más bajos de seguridad económica de todo California, así como a inmensas barreras para acceder al cuidado de salud.

“La discriminación racial y de género está perjudicando a las mujeres de California, incluso con los avances en las políticas estatales de los últimos años, como la ampliación de la licencia familiar remunerada y la financiación para el cuidado infantil que son particularmente importantes para las mujeres”, señaló Schumacher. “Los datos y la información en el nuevo índice del Centro de Presupuesto por raza, etnia, región y nuestras propias historias muestran que no tener acceso a atención médica y cuidado infantil de calidad, no tener recursos financieros a los que acudir en caso de crisis y seguir estando fuera de toma de decisiones en muchos niveles de gobierno: las mujeres no reciben el apoyo y la inversión que necesitamos para prosperar en California “, agregó.

Cinco dimensiones de bienestar

El índice realizado por el Centro de políticas y presupuesto de California (California Budget & Policy Center), considera información sobre el bienestar de la mujer en cuanto a cinco dimensiones en particular: salud, seguridad personal, empleo y compensación, seguridad económica y empoderamiento político, según su raza y etnia.

A su vez, cada dimensión está compuesta por seis indicadores, que combinados crean una calificación de 0 a 100 para cada uno de los condados del estado. Los Ángeles, por ejemplo, obtuvo una calificación de 55.1. El índice ofrece un mapa interactivo para consultar todos y cada uno de los 58 condados del estado de California.

Schumacher notó que el índice evalúa los condados en relación a los otros.

“Por ejemplo, Marin ocupa el primer puesto de bienestar para las mujeres, pero es algo relativo. Esto no significa que todas las barreras en el condado hayan desaparecido. En Marín, una de cada cuatro mujeres no recibe cuidado prenatal. Aún hay muchas barreras que superar”, señaló.

“Cuando las mujeres prosperan, sus familias y sus comunidades prosperan”, destacó

Bienestar en cifras

Las mujeres que viven en el condado de Los Ángeles se enfrentan a los niveles más bajos de seguridad económica en todo el estado, así como inmensas barreras para acceder al cuidado de la salud.

La renta de vivienda promedio en el condado de Los Ángeles es el 39 por ciento de las ganancias anuales promedio de las mujeres.

Empleo y compensación Casi 4 de cada 10 mujeres en California gana bajos salarios. Más de la mitad de las mujeres latinas gana bajos salarios (52.6 por ciento), casi el doble del índice de mujeres blancas en California (27.5 por ciento) Las ganancias promedio de las mujeres latinas que trabajan tiempo completo, todo el año es de sólo 42 centavos por cada dólar que gana un hombre blanco, haciendo el mismo trabajo. El costo anual de cuidado de niños para dos hijos es el 75 por ciento del ingreso medio de las mujeres solteras en el condado de Los Ángeles Una gran mayoría de las mujeres en el condado de Los Ángeles tiene que viajar más de 15 minutos para ir a trabajar, lo que ilustra los efectos de la segregación y la falta de acceso a buenos trabajos.

Acceso a cuidado de salud Casi el 13 por ciento de las mujeres en el condado de Los Ángeles no tiene seguro médico. Una de cada 10 mujeres en California no tiene seguro de salud Un 17 por ciento de las mujeres latinas no tiene seguro médico comparado con el 5.6 por ciento de las mujeres blancas

Posiciones de liderazgo En general, las mujeres solo representan solo el 32 por ciento de todos los escaños en el Senado y en la Asamblea de California En 22 condados, las mujeres no están representadas por otras mujeres en ninguno de los escaños, de la Asamblea o del Senado estatal.



Para más detalles sobre la situación de las mujeres en California, puedes visitar:

https://calbudgetcenter.org/resources/womens-well-being-index/