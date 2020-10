Angélica Fuentes tiene difícil el ganar la disputa por la herencia de Jorge Vergara

La ex de Jorge Vergara lleva todas las de perder

Angélica Fuentes, la exesposa del fallecido Jorge Vergara, lanzó “una bomba” el miércoles por la mañana al publicar un video donde dio a conocer que peleará por la herencia que le corresponde a sus hijas y por el pago de una deuda que adquirió con el empresario.

Sin embargo, las posibilidades de que la ex de Jorge Vergara gane la disputa son casi nulas. El Diario Récord, a través de la columna de “El Francotirador”, explica que Angélica Fuentes lleva las de perder por acuerdos previos con el empresario fallecido en noviembre de 2019.

“Después de episodios muy crueles durante años, y algunas historias dignas de novelas policíacas, con órdenes de aprehensión de por medio, se sentaron a arreglar: Jorge cedió, no mandaría a la cárcel a la madre de sus hijas, y Angélica aceptó con documento firmado la cancelación de aquella deuda“.

La información más 🔥 🔥 🔥 la tiene el @franco_record 👉 Sin temor a Angélica 👉 ¿Qué harán en Chivas? 👉 ¿Qué quiere la Doña? 👉 ¿Por qué empezó el pleito? 👉 ¿Por qué no puede ganar? 👉 Incomodan ex en América y Pumashttps://t.co/jTvlRftYoK pic.twitter.com/CSwPV0jOP1 — DIARIO RÉCORD (@record_mexico) October 8, 2020

Las posibilidades de Angélica Fuentes son bastantes bajas por diversas razones.

“No se ha abierto el testamento y accedió a dejar todo como estaba tras la cancelación de las acusaciones de fraude que le hizo Vergara. Así, la familia no tiene temor ante el mensaje que sacudió a más de uno”, explica la columna.

El columnista también afirma que no puede empezar una disputa por la herencia porque aún no se sabe qué fue lo que Vergara dejó para cada uno de sus hijos, por lo que prácticamente las demandas de Angélica Fuentes no tienen sentido.

