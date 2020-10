Miles de latinos salen a las calles de Miami para apoyar a Trump

Las calles de la Pequeña Habana se llenaron principalmente de cubanos, venezolanos y nicaragüenses que marcharon en una caravana para expresar su apoyo a Donald Trump y mostrar su rechazo al comunismo que hay en sus países de origen.

Muchos consideran que la llegada de Joe Biden, el contrincante demócrata, a la Casa Blanca supondría un peligro para “la libertad” y “la democracia”, por lo que, según dicen, “es importantísimo” que la gente vote por el actual presidente.

Te puede interesar: Miami elimina prácticamente todas las restricciones por coronavirus

“Miami PD Estimates More Than 30,000 Cars Participated in Latinos For Trump Caravan in South Florida”

Thank you to our Friends in the Latino community. We love and appreciate you! 🇺🇸🇺🇸🇺🇸 https://t.co/fwmL5KD1ig

— Eric Trump (@EricTrump) October 11, 2020