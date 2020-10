Residentes de Florida piden a Trump que no vaya al estado a hacer campaña

Cientos de personas marcharon este domingo por las calles del sur de la Florida formando una caravana de apoyo a la candidatura de Joe Biden. Muchos aprovecharon para reivindicar que el demócrata “es el mejor” para ocupar el puesto de presidente en la Casa Blanca.

Sin embargo, muchos criticaron la actitud “irresponsable” de Donald Trump, que dijo que tenía la intención de retomar la campaña electoral “lo antes posible” y hoy lunes tendrá un evento multitudinario en el aeropuerto de Orlando, en el centro de Florida.

“Es muy irresponsable y es una falta de respeto a los más de 210 mil enfermos que murieron, él tuvo como 20 médicos y se ha podido recuperar”, criticaba una mujer que participó en la marcha.

Sabrina Márquez, por su parte, reclamaba al mandatario “que se quede en su casa” porque, según dijo, “es un peligro para la población” ya que estaba convencida de que aún podía contagiar.

NOW: Vice President Mike Pence is in Orlando talking at a “Latinos for Trump” event.

This is Pence’s second campaign trip to Central Florida since January – his fourth total trip. 2 campaign 2 official

Watch Live on @MyNews13 pic.twitter.com/O1EwLYNMu6

— Greg Angel (@NewsGuyGreg) October 10, 2020