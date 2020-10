Barack Obama felicitó a LeBron James por conseguir su cuarto título de la NBA

Mientras que Donald Trump describió a LeBron James como un “enemigo”, el ex presidente de Estados Unidos, Barack Obama, es uno de los más grandes fanáticos del King James y en más de una ocasión ha aplaudido sus logros.

Después de que LeBron James ganó su cuarto título de la NBA, en esta ocasión con Los Lakers de Los Ángeles, Barack Obama tomó sus redes sociales y le envió una felicitación, por ser un gran líder y amigo.

Proud of my friend @KingJames for his fourth title, fourth Finals MVP, and for not only living up to the hype after seventeen seasons, but surpassing it as an extraordinary leader both on the court and in the public arena fighting for education, social justice, and our democracy. pic.twitter.com/2IB3ZDI4Nf

— Barack Obama (@BarackObama) October 12, 2020