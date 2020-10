VIDEO: Ciclista choca con una motocicleta y pasa del tercer lugar del Tour of Flandes al hospital

En los últimos meses, se han registrado una gran cantidad de accidentes en los máximos círculos del ciclismo, desde un choque múltiple, hasta una caída de un puente o un accidente causado por una botella, ha quedado claro que esta disciplina en dos ruedas es una de las más riesgosas del mundo.

Este fin de semana, el Tour of Flandes fue testigo de otro trágico incidente cuando el ciclista francés Julian Alaphilippe, quien iba en tercer lugar de la competencia se estrelló con una motocicleta de seguridad al intentar rebasar a los líderes.

Tras la brutal caída, el francés campeón del mundo tuvo que abandonar la carrera y ser hospitalizado pues se fracturó la mano derecha, así lo dio a conocer su equipo Deceunick mediante un comunicado de prensa: “Julian Alaphilippe chocó con una moto y (…) fue transportado al hospital de Renaix, donde las radiografías mostraron fracturas de los metacarpos 2 y 4 de su mano derecha”.

We have an update on the condition of @alafpolak1, to whom we wish a speedy recovery after his #RVV20 crash: https://t.co/M9mLz6yW6N

Photo: @BeelWout pic.twitter.com/aUfkiBuFRJ

— Deceuninck-QuickStep (@deceuninck_qst) October 18, 2020