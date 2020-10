Recomendaciones electorales de La Opinión

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Parte de nuestra tarea es proponer recomendaciones electorales que dan a conocer ampliamente la postura de esta redacción sobre los temas a decidir en las elecciones. De esa manera, estimular a nuestros lectores, primero, a ejercer su derecho al voto, y segundo a interesarse en nuestra selección, para que tomen una decisión informada y coherente.

Presidente de Estados Unidos: Joe Biden

Parecería que nunca hubo una alternativa más clara que la de este ciclo, dada la clara calamidad que el titular Donald Trump ha significado para nuestro país y nuestra comunidad. Son chocantes sus mentiras incesantes, sus medidas malpensadas e impulsivas, su falta de escrúpulos, el crecimiento de la desigualdad que promueve, la constante injusticia bajo su gobierno y su continuo intento de dividir a la gente.

Pero nuestro apoyo a Joe Biden va más allá de que es el “no Trump”. Nos gustan sus dotes de líder atento a los esfuerzos y sufrimiento de la gente. Y la gama de planes e ideas que le acompañan. Es un respetado estadista demócrata con amplia trayectoria en el gobierno y consabidos logros como senador y durante sus ocho años de vicepresidente bajo Barack Obama.

Enlace al editorial del 20 de octubre.

Vicepresidenta de Estados Unidos: Kamala Harris

La senadora Harris, candidata a vicepresidenta de Estados Unidos, aparece en esta lista separadamente porque La Opinión fue uno de los primeros medios estadounidenses que solicitó específicamente a principios de julio a Biden elegirla entre otras candidatas como su compañera de fórmula. Recalcamos su condición de líder nacional y su apoyo a la comunidad latina en California durante años. Su presencia en la dupla da más motivos, por si faltaran, para votar por Biden.

Enlace al editorial del 2 de julio.

Holly Mitchell para supervisora del condado de Los Ángeles

En la contienda por el puesto de supervisor del Distrito 2 del condado de Los Ángeles, La Opinión apoya a la senadora estatal Holly Mitchell. Mitchell traerá a la junta su visión progresista, su incansable trabajo por los más pobres y relegados por la justicia y su independencia política. La preferimos al concejal Herb Wesson, quien cumplió una función digna en décadas de servicio público. Será un privilegio tenerla en la junta de Supervisores.

Enlace al editorial del 22 de octubre.

Mark Ridley-Thomas para concejal de Los Ángeles

En su vida política, Mark Ridley-Thomas ha luchado tenazmente contra el racismo y la discriminación y a favor de la inclusión de las diversas comunidades en esta urbe. Es la persona más indicada para volver a ocupar el puesto de concejal y servir a la población de nuestra ciudad.

Enlace al editorial del 5 de agosto.

George Gascón para procurador del condado de Los Ángeles

George Gascón se postula para procurador del condado de Los Ángeles contra la titular Jackie Lacey. Gascón cumplió esta función en San Francisco y fue jefe de policía de Mesa, Arizona y San Francisco y subjefe del LAPD. Gascón evolucionó en su visión de mundo. Propone entre otras ambiciones prevenir muertes a manos de policías, implementar la legalización de marihuana e impedir que los fiscales pidan la pena de muerte.

Enlace al editorial del 22 de octubre.

Sí a la Proposición 15

Un plebiscito que reduce privilegios existentes en impuestos a la propiedad que permiten a las corporaciones no pagar su parte justa. Los californianos recuperarán 12,000 millones de dólares anuales para nuestras escuelas, colegios comunitarios y servicios locales. En esta campaña abundó la información falsa de los oponentes quienes pretenden que subirá los impuestos para todos. Es solo para predios con valor de más de 3 millones de dólares.

Enlace al editorial del 21 de septiembre.

Sí a la Proposición 16

Hace 24 años los votantes de California erróneamente aprobaron la eliminación de la acción afirmativa prohibiendo hablar de afroamericanos y latinos.

La Proposición 16 sigue la norma de la Corte Suprema de Justicia que permite privilegiar la admisión universitaria y contratación gubernamental para que reflejen la diversidad actual del estado.

Enlace al editorial del 8 de octubre.

Sí a la Proposición 18

La Proposición 18 corrige la situación actual que limita los derechos de quien cumpla 18 años el día de la elección general al permitirle también participar en las elecciones primarias previas. Así podrá decidir los temas que se presentarán en las generales.

Si un joven de 17 puede servir en las fuerzas armadas también puede participar en todo el ciclo electoral. Especialmente permite que una importante porción de la juventud californiana compuesta por latinos incremente su participación cívica.

Enlace al editorial del 23 de octubre.

No a la Proposición 21

La Proposición 21 permite la expansión municipal del control de renta como método para detener los aumentos de alquileres y prevenir el desalojo de inquilinos. En esta era de pandemia, no es el momento. Porque cuando centenares de miles de inquilinos no pagan, también resulta damnificado el pequeño arrendador que alquila tres o cuatro unidades de vivienda pequeñas para salir adelante. En vez de castigarlo, el gobierno podría pagar las rentas cuando el inquilino no puede o al menos parte, hasta que pueda.

Enlace al editorial del 29 de septiembre.

Sí a la Proposición 22

Representa la reacción de empresas de transporte de pasajeros con aplicaciones como Ubercontra una ley que los conmina a contratar conductores como asalariados. Pero al menos la mitad de sus conductores no quieren o no pueden ser empleados. Para ellos es un trabajo flexible de tiempo parcial y ocasional. Centenares de miles perderían si no pasa la Prop. 22.

Enlace al editorial del 8 de octubre.

No a la Proposición 23

La vida de miles de pacientes con enfermedades renales depende de la diálisis. Lo último que necesitan es estar en medio de una disputa laboral que sólo crea incertidumbre.

Lla propuesta exige un médico en todo momento en que el centro atiende pacientes. El médico no sería un especialista, y el equipo médico que hoy trabaja en los centros es suficiente con excepción de emergencias, muy raras, en donde se llama una ambulancia para ir al hospital.

La exigencia del médico enfrenta dos problemas: la escasez de doctores y el costo. En California faltan médicos como para que miles de profesionales tengan que ser supervisores en vez de atender a pacientes. Y el costo llevaría al cierre de centenares de clínicas independientes.

Enlace al editorial del 28 de septiembre.

Sí a la Proposición 25

Los acusados pobres van a la cárcel. Son 50,000. Los que tienen el dinero pagan una fianza y salen en libertad. Hay una gran industria que mueve cerca de 2,000 millones de dólares anuales.

Este sistema perjudica especialmente a latinos y afroamericanos porque los considera más peligrosos por una cuestión de estereotipo y finanzas personales. Hay muchos acusados en la cárcel que deberían estar trabajando y ayudando a sus familias. Crea una lista de criterios para que los jueces sigan al evaluar el riesgo de un detenido y le permite liberar sin fianza o enviar a prisión domiciliaria a acusados por delitos menores.

Enlace al editorial del 7 de octubre.

Medida J

Una enmienda a la Carta Fundamental del condado de Los Ángeles para dedicar al menos 10% del presupuesto general a programas de desarrollo juvenil, atención mental, tratamientos contra la adicción, justicia restaurativa, capacitación laboral, inversión en pequeñas empresas propiedad de minorías, asistencia para el alquiler y vales de vivienda.

Estas mejoras reducirán y no aumentarán el crimen, y con ello los arrestos y encarcelamientos, y aliviarán la labor policial.

Enlace al editorial del 18 de octubre.

Por la Junta Editorial de La Opinión