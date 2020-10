Cerrarán el distrito de compras de Rodeo Drive por temor a manifestaciones el día de las elecciones

El acceso de vehículo y peatones hacia Rodeo Drive el popular distrito de compras de lujo de Beverly Hills será cerrada el día de las elecciones y un día después por temor a posibles manifestaciones por los resultados electorales.

“A medida que el día de las elecciones se acerca y con el potencial incremento de protestas en las calles en la región, la ciudad está abordando con un enfoque proactivo para asegurar la seguridad para los residentes y negocios” aseguró el director de la Policía, Dominick Rivetti.

WATCH: Police Chief Dominick Rivetti shares a message about Election Week in the City of Beverly Hills. pic.twitter.com/bbr3Q4eX5K

El jefe del departamento aseguró que los negocios deben decidir si limitan las operaciones esos días o cierran completamente sus establecimientos.

Además, la ciudad de Beverly Hills cerrará el acceso de carros y peatones el día 31 de octubre de 6 a 10 de la noche en otra área de la ciudad para evitar eventos de dulce o truco en la noche de Halloween.

En este mapa compartido por la ciudad se aprecia el área que será cerrada.

10/31: the following will be closed 6pm-10pm, local access only: Carmelita Ave at Wilshire Blvd, Walden Dr Southbound at Elevado Ave, Walden Dr at Santa Monica Blvd, Carmelita Westbound at N Linden Dr, alley between N Linden Dr & Walden Dr. from Santa Monica Blvd. to Elevado Ave pic.twitter.com/aB0WozPg7N

— CityofBeverlyHills (@CityofBevHills) October 27, 2020