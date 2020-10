Un beso brusco y desagradable: así fue el bochornoso episodio que Yadhira Carrillo vivió con Fernando Colunga

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Una de las actrices más recordadas en la televisión mexicana sin duda alguna es la oriunda de Aguascalientes, Yadhira Carrillo.

Fugaz pero exitoso paso por la pantalla chica, se le conoce por sus papeles en producciones como “María Isabel”, “El Privilegio de Amar”, “Amarte es mi Pecado”, “Rubí” y “La Usurpadora”, entre otras.

Precisamente fue en esta última donde la de 48 años reveló una anécdota que vivió junto a uno de los protagonistas, el galán por excelencia, Fernando Colunga.

“Hasta la fecha no se me olvida y no sabes la pena que siempre tuve.

“Estábamos en una escena en donde el director me dice: ‘Tu personaje debe ser fuerte, es una mujer loca, no es mesurada, es una mujer corriente, es una mujer de sentimientos malos y esta mujer quiere con el personaje de Colunga, entonces necesito que te le abalances y beses a Fernando Colunga, a su personaje‘”, aseguró, recalcando que justo esta última parte lo escuchó el intérprete de 54 años.

Pero, lo que no pudo evitar Yadhira es que, cuando gritaron “¡acción!”, le dio un beso muy brusco y desagradable al histrión capitalino, lo cual pudo haber causado su molestia.

“Después supe, no sé si es verdad o no, que se había sentido, pero no sé si fue verdad, no lo creo porque es encantador. Me quedé como muy preocupada de eso, alguna vez dije: ‘¿lo que me dijeron será verdad que se sintió y que dijo ‘pero qué es esto, por qué se abalanzó de esta manera’. Y bueno lo hice así porque así lo pidió el director ahí estando él presente”.

A pesar de estar alejada del medio, y de haber rechazado recientemente un papel en la novela “Fábrica de Sueños”, Yadhira Carrillo es sin duda alguna una de las actrices más queridas por el público de la pantalla chica.