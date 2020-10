Le quedan 4 días para votar: así es como puede hacerlo si vive en Los Ángeles

A solo cuatro días de la fecha oficial de las elecciones nacionales del 3 de noviembre, la carrera por la presidencia ya empezó gracias a la votación anticipada por correo y en centro electorales a pesar de que los candidatos siguen en campaña.

Y aunque las denuncias de irregularidades en el proceso como la quema intencional de puntos de recogida, o las misteriosos bolsas de basura llenas de boletas electorales, al menos 2 millones de personas del condado han ejercido su derecho, de acuerdo con el alcalde Eric Garcetti.

Prefer to vote the old-fashioned way? Early in-person voting is safe and available in LA County. Don't wait for Election Day! Find a Vote Center near you today: https://t.co/YekKehlrgi . @lacountyrrcc @mridleythomas pic.twitter.com/Tkvifmemm4

Si aún no ha votado o no se ha registrado y desea hacerlo en persona para asegurarse de que su voto cuente y llegue a tiempo, puede consultar este listado interactivo del condado donde encontrará el centro de votación más cercano y un tiempo estimado de espera para votar.

Varios de ellos serán lugares emblemáticos de la ciudad como el Staples Center o el Dodger Stadium, entre otros.

Los Angeles: all Vote Centers are now open, including these L.A. landmarks.

Vote safely in person or drop off your Vote by Mail ballot at any Vote Center.

Find locations, hours and view wait times: https://t.co/K6Jg4FfwMd pic.twitter.com/WidsbjwWJe

