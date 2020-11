Biden va ganando en Arizona con el 70% de los votos contados, según estimados

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Joe Biden lidera la votación en el condado de Maricopa por 10 puntos hasta ahora, y se estima que se contaron las tres cuartas partes de los votos en Arizona. Si ese margen se mantiene, será difícil para Trump ganar Arizona.

En el estado, se han contado el 75% de los votos hasta las 10:35 pm ET, y la ventaja es del 53.7% para Biden. mientras Trump obtiene el 45% de los votos, según las proyecciones de The News York Times.

La campaña de Trump ha pasado las últimas semanas en Arizona tratando de evitar que el estado que está entre los que pueden ser decisivos en el resultado de las elecciones, elija a un demócrata para presidente por primera vez desde 1996.

Biden se hizo también con Nueva York, de acuerdo a los diarios The New York Times y The Washington Post, así como la cadena NBC, entre otros; y Colorado, según Fox News y la CNN.

Los estados que ganó Trump son Arkansas, Dakota del Norte, Dakota del Sur, Wyoming, Louisiana y Nebraska, aunque este último es el único junto a Maine que divide compromisarios por distritos y uno de ellos no se ha proyectado todavía, indicaron las proyecciones de The New York Times y el canal Fox.

Elección especial del Senado en Arizona

Martha McSally, republicana y ex piloto de combate, perdió las elecciones al Senado de 2018, pero fue designada para ocupar el puesto del senador John McCain. Ella rápidamente se convirtió en una de las aliadas más cercanas del presidente.

Los demócratas postularon a Mark Kelly, un centrista y exastronauta que está casado con la exrepresentante Gabrielle Giffords, para enfrentarse a McSally en una de las carreras más caras del país.

Mark Kelly va al frente en los resultados preliminares de votación para el Senado en representación de Arizona, con 55.1% de los votos, Martha McSally tiene el 44.8% según las proyecciones de The New York Times.

Legalización de marihuana

El 60% de los votantes ha dicho sí a esta medida que garantizaría que la posesión y el uso de marihuana recreativa sería legal para las personas mayores de 21 años, y los delitos relacionados con la marihuana podrían eliminarse.